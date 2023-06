Premier: Misją naszego rządu jest tworzenie państwa dla wszystkich

W piątek, 23 czerwca ponad 4,7 mln uczniów w całej Polsce rozpoczęło wakacje. W ogólnopolskim zakończeniu roku szkolnego 2022/2023 w Kozienicach (woj. mazowieckie) wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu zwiedził m.in. nową siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Od 1 września tego roku będzie w nim mogło uczyć się 100 uczniów. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Morawiecki: Misja naszego rządu

– Misją naszego rządu jest przede wszystkim tworzyć takie państwo, które będzie państwem dla wszystkich, we wszystkich aspektach życia. Związane z kształceniem, poszukiwaniem ścieżek zawodowych, rozwojem każdego człowieka i również otwartego dla tych, których los potraktował gorzej, niż większość z nas, którzy mają trudniejszy start w życie. Dlatego robimy wszystko, aby od strony materialnej, fachowej pomocy taki rozwój był możliwy. Wyrazem tej naszej polityki, która musi być oparta na wartościach, które dotyczą każdego człowieka, jest inwestowanie właśnie w takie specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, jak ten w Kozienicach – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

– Jeżeli polityka nie jest oparta na takich wartościach jak dbałość o każdego człowieka, jak solidarność, to chyba można powiedzieć, że jest to polityka bezwartościowa. Dlatego włączenie wszystkich członków naszego społeczeństwa w najwyższym możliwym stopniu, włączenie do życia zawodowego, a tam, gdzie to nie jest możliwe, to po prostu troska o tych ludzi, jest jednym z wyznaczników polityki rządów PiS – dodał.

"Drodzy Uczniowie, chcemy takiej Polski, w której będziecie lubić szkołę tak samo jak lubicie wakacje. Tymczasem odpoczywajcie i bawcie się dobrze!" – napisał na portalu społecznościowym Twitter szef polskiego rządu.

twitterCzytaj też:

Premier: Polacy będą mieli do wyboru dwie wizje Polski – Kaczyńskiego i TuskaCzytaj też:

Morawiecki: Dziś otwieramy największą inwestycję przemysłową ostatnich lat