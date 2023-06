Tusk ocali Kościół

Ani polityczni przywódcy anty-PiS, ani wspierające ich autorytety nawet tego nie ukrywają. Dla wielu z nich katolicyzm i Kościół to prawdziwy i najważniejszy wróg. To, co katolickie i polskie, musi ulec dekonstrukcji. W miejsce Polaka katolika ma pojawić się Polak Unijczyk. Wydawało się, że w tej konkurencji, powiedzmy, okazywania wrogości do katolicyzmu trudno będzie przebić Sławomira Nitrasa i jego koncept „opiłowywania katolików z przywilejów”, ale kilka dni temu postanowił mu dorównać Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Mamy w Polsce pierwszego osobistego nieprzyjaciela Bożego Ciała. Hurra, ale postęp!