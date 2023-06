Czarnek: Dziękuję za świadectwo z negatywną oceną od wszystkich lewackich mediów

W piątek zakończył się rok szkolny 2022/2023. Działacze organizacji "Wolna Szkoła" i "SOS dla Edukacji" ocenili działania ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"W związku z negatywną oceną osiągnięć edukacyjnych, minister Przemysław Czarnek nie uzyskuje promocji na następny rok szkolny. Nie jest możliwe również pozostawienie ministra w klasie na kolejny rok nauki – takiej edukacji nie warto już kontynuować" – napisano na "świadectwie".

Czarnek: Robimy bardzo dobrą rzecz

– Tylko w ubiegłym roku szkolnym na modernizację polskich szkół, w tym szkół specjalnych, o które szczególnie dbamy (...), wydaliśmy 5 mld 200 mln złotych. To niebywałe. Wydaliśmy 8 mld złotych w ciągu niecałych czterech lat, czyli 400 proc. wiarygodności rządu premiera Mateusza Morawieckiego, rządu PiS – powiedział w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info Przemysław Czarnek.

Jak zaznaczył, to odpowiedź dla posłanek, które zorganizowały happening przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki. – Jakieś świadectwo mi wystawiały. Bardzo dziękuję za świadectwo z negatywną oceną "Gazety Wyborczej", oko.press i wszystkich lewackich i liberalnych mediów, bo gdyby wystawili mi pozytywną, to czułbym się rzeczywiście bardzo źle, a ich negatywna ocena tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że robimy bardzo dobrą rzecz i świetnie wyszedł nam ten rok szkolny – stwierdził minister.

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

Tymczasem Senat przyjął poprawki do ustawy dot. wyposażenia uczniów klas IV w laptopy. Wprowadza ona również bony dla nauczycieli na zakup komputerów.

Zgodnie z przyjętymi poprawkami, prawo do bonu na zakup laptopa przysługiwać ma także nauczycielom przedszkoli, zatrudnionym na dzień 30 września danego roku szkolnego. Poprawki doprecyzowują też, że w przypadku braku wystarczającej liczby laptopów dla uczniów klasy objętej wsparciem, organ prowadzący szkołę, w terminie do 30 dni występuje do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o dodatkowe.

