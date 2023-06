"Sześć gwarancji lepszej Polski". Hołownia: Przyniesiemy wam pokój

W sobotę, 24 czerwca w Hali Widowisko – Sportowej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim odbywa się konwencja programowa Trzeciej Drogi, czyli koalicyjnego komitetu wyborczego Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Podczas wydarzenia głos zabrali liderzy ugrupowania – Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Sześć "gwarancji" Trzeciej Drogi

– Dziś przychodzimy do was z sześcioma gwarancjami lepszej Polski, które wprowadzi nasz "rząd pokoju", który zbudujemy wraz z innymi ugrupowaniami demokratycznymi w Polsce. Tak, maszerujemy osobno, ale atakujemy razem. Po to, żeby wreszcie w Polsce każdy z nas miał to, na co zasługuje – stwierdził Szymon Hołownia na kongresie programowym pod tytułem "Trzecia Droga".

– Jesteście bezpieczni, bo przyniesiemy wam pokój, bo doprowadzimy wreszcie do tego, że odbudują się te więzi, które zostały zerwane, bez których, jak słusznie mówił Władek [Kosiniak-Kamysz – przy. red.], nie będzie bez nich pokoju, nie będzie bez nich siły. Bez siły, naszej wielkiej, polskiej siły, nie będzie naszego bezpieczeństwa. Będziecie, jesteście bezpieczni z Trzecią Drogą. To wam obiecujemy, o tym was zapewniamy. To jest nasza gwarancja, którą chcemy wam dzisiaj zapewnić – powiedział lider Polski 2050, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Po co jest Trzecia Droga? Odpowiem wprost. Inne partie umieją wygrać wojnę, ale tylko my umiemy wygrać pokój. Nie ma nic ważniejszego niż pokój – oświadczył były kandydat na prezydenta RP.

– Słyszymy dzisiaj doniesienia zza naszej wschodniej granicy. Nie będzie pokoju, jeżeli nie będzie siły, a siły nie będzie, jeśli ludzie będą kłócić się ze sobą, jeżeli ta "toruńska kwiaciarka" będzie polerowała telewizor – mówił Hołownia.

