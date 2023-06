Kadyrow interweniuje: Zmierzamy do strefy napięcia

Ramzan Kadyrow opublikował wpis dotyczący buntu Prigożyna i Grupy Wagnera. Czeczeński przywódca deklaruje swoje wsparcie dla Władimira Putina, a samego Prigożyna określa mianem zdrajcy. "To nóż w plecy i prawdziwy bunt wojskowy" – podkreśla.

Kadyrow przekazał, że jego wojska już się kierują w stronę "strefy napięcia", a w razie konieczności nie zawaha się sięgnąć po brutalne narzędzia w celu stłumienia buntu.

"Bojownicy Ministerstwa Obrony i Gwardii Rosyjskiej w Czeczeńskiej Republice wyjechali już do stref napięcia. Zrobimy wszystko, aby zachować jedność Rosji i chronić jej państwowość!" – poinformował.

Kadyrow wspiera Putina

"To, co się dzieje, to nie jest ultimatum dla Ministerstwa Obrony tylko wyzwanie dla państwa. Konieczne jest skupienie się wokół przywódcy narodowego: wojska, sił bezpieczeństwa, gubernatorów i ludności cywilnej" – napisał czeczeński przywódca.

Zaapelował również do rosyjskich żołnierzy, aby nie dali się nabrać na "prowokacje" Prigożyna. "Bez względu na to, jakie obietnice są wam składane, to bezpieczeństwo państwa i spójność społeczeństwa rosyjskiego są w takim momencie najważniejsze!" – przekonywał.

Bunt Prigożyna: Chcemy Szojgu

Grupa Wagnera miała zostać ostrzelana przez rosyjskie rakiety co rozwścieczyło Prigożyna. Szef wagnerowców zapowiedział odwet za działania Moskwy. Rosyjscy internauci udostępniają nagrania, na których widać wojska Prigożyna w Rostowie nad Donem.

– Chcemy Szefa Sztabu Generalnego i Szojgu. Dopóki nie odejdą, będziemy tutaj, blokując Rostów, a potem pojedziemy do Moskwy – przekazał Prigożyn w nagraniu opublikowanym w internecie.

Agencja TASS, powołując się na rzecznika prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa, przekazała, że siły bezpieczeństwa całodobowo informują Putina o działaniach Prigożyna.

Putin wydał rozkaz "neutralizacji"

Putin komentując bunt Jewgienija Prigożyna podkreślił, że wojna na Ukrainie wymaga jedności. – Wszystko, co osłabia Rosję, musi zostać odrzucone. Działania Prigożyna są "ciosem w plecy" – stwierdził prezydent Rosji.

Rosyjski przywódca podkreślił, że "zdrajcy zostaną z całą stanowczością ukarani". Jego zdaniem Grupa Wagnera tanowi obecnie "śmiertelne zagrożenie dla rosyjskiej państwowości". Putin poinformował, że wydał rozkaz "neutralizacji tych, którzy zorganizowali zbrojną rebelię".

