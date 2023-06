Mistrzowie Mowy Polskiej

Wychluśnięty na widok publiczny stek prymitywnych, niewyszukanych w swym chamstwie przekleństw, przez artystę scen polskich skierowany w charakterze swoistej „nauki” do młodego człowieka, stał się jednym tylko z wielu ostatnio przykładów zborsuczenia naszej mowy.

Otrzymawszy niedawno nominację do zaszczytnego tytułu Mistrza Mowy Polskiej (jest taki konkurs, organizowany społecznie od 23 lat), zastanowiłem się nad pytaniem, kto istotnie i za co zasługuje na ów tytuł. Pierwsze skojarzenie, naturalne u historyka, prowadzi w stronę tego, kto pierwszy ułożył polskie zdanie. Kto jest pierwszy, ten jest mistrzem. Wedle źródeł był nim osadnik z Czech imieniem Bogwał. Służył on księciu Bolesławowi Wysokiemu na Śląsku, gdzieś u schyłku XII w. Polska żona Bogwała mełła na żarnach. Jak zapisał autor łacińskiej oczywiście kroniki dóbr klasztoru w śląskim Henrykowie, ów Bogwał, współczując jej, mówił: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.