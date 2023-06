Kolor ma znaczenie

Niepraktyczna pani domu || Kolor samochodu nie ma znaczenia. Czyżby? Nigdy nie byłam zadowolona z koloru mego auta i zawsze uważałam, że inni trafili lepiej. Nie to, żeby zrujnowało to moje życie, ale zawsze przyjemnie wsiadać do auta w kolorze, który się lubi.

Miałam dwa fiaty 126p, oba białe. Biały jest na pewno elegancki, ale w błotnym i mokrym klimacie środkowoeuropejskim mało praktyczny. A w wydaniu pociesznego fiacika, który udaje samochód, mało efektowny. Kiedy nastawał szczęśliwy dzień odbioru wylosowanego samochodu (odbywało się to w hali PZMot przy ulicy 1 sierpnia, starzy mieszkańcy Warszawy być może pamiętają), okazywało się, że innego niż biały koloru nie ma. Nie ma i już.