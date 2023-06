Zełenski zabiera głos. "Każdy, kto wybiera ścieżkę zła, niszczy samego siebie"

Trwa bunt zbrojny na terytorium Federacji Rosyjskiej. – Wszystko, co osłabia Rosję, musi zostać odrzucone. Działania Jewgienija Prigożyna są "ciosem w plecy" – stwierdził prezydent Rosji Władimir Putin w sobotnim orędziu do narodu.

– Podjęte zostaną zdecydowane działania w celu ustabilizowania sytuacji w Rostowie nad Donem. Pozostaje ona trudna. Praca administracji cywilnej i wojskowej jest praktycznie zablokowana – poinformował rosyjski przywódca, który wydał rozkaz "neutralizacji tych, którzy zorganizowali zbrojną rebelię".

Przypomnijmy, że Grupa Wagnera miała zostać ostrzelana przez rosyjskie rakiety, co rozwścieczyło Prigożyna. Szef wagnerowców zapowiedział odwet za działania Kremla, mówił nawet o "marszu na Moskwę". Najemnicy zajęli już część Rostowa nad Donem, mieli zestrzelić trzy wojskowe śmigłowce i jeden samolot rosyjskiej armii.

"Ukraina jest w stanie ochronić Europę"

"Każdy, kto wybiera ścieżkę zła, niszczy samego siebie. Wysyła kolumny wojsk, by zniszczyć życie w innym kraju, ale nie może powstrzymać ich przed ucieczką i zdradą, gdy życie stawia opór. Terroryzuje rakietami, a gdy te zostają zestrzelone, upokarza się, by otrzymać Shahed. Gardzi ludźmi i wysyła setki tysięcy na wojnę, by w końcu zabarykadować się w regionie moskiewskim przeciwko tym, których uzbroiła. Rosja od dawna maskuje swoją słabość i głupotę propagandą. A teraz panuje tak wielki chaos, że żadna ilość kłamstw nie jest w stanie tego ukryć. A wszystko to za sprawą jednego człowieka, który raz po raz straszy nas rokiem 1917, choć do niczego innego nie jest w stanie doprowadzić" – napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na swoim koncie na Telegramie.

"Słabość Rosji jest oczywista. Słabość na pełną skalę. A im dłużej Rosja będzie trzymać swoje wojska i najemników na naszej ziemi, tym więcej chaosu, bólu i problemów sama sobie stworzy. To również jest oczywiste. Ukraina jest w stanie ochronić Europę przed rozprzestrzenianiem się rosyjskiego zła i chaosu" – oznajmił ukraiński przywódca.

"Zachowajmy naszą siłę, jedność i moc. Wszyscy nasi dowódcy i żołnierze wiedzą, co robić. Chwała Ukrainie!" – dodał Zełenski.

Czytaj też:

Prigożyn publikuje nagranie: Putin głęboko się myliCzytaj też:

Brytyjski wywiad: Bunt Prigożyna jest największym wyzwaniem dla państwa rosyjskiego