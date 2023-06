„Do Rzeczy” nr 26: Jaka piękna katastrofa Rewolucja LGBT pożera „Szkło kontaktowe” w TVN24

– Fala odejść z emitowanego od prawie dwóch dekad na antenie TVN24 „Szkła kontaktowego” to dla stacji duży problem. Chodzi nie tylko o podziały w redakcji, lecz także o poważną rysę na wizerunku Wiertniczej – stwierdza Zuzanna Dąbrowska w artykule “Potłuczone szkiełko”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Wchodząc do rządu, Kaczyński przypomniał wszystkim, że to on jest gwarantem równowagi wpływów w partii i rządzie. Teraz PiS może się już skupić na wymyślaniu kampanii, w której ta partia będzie musiała zmagać się z bardzo różnymi przeciwnikami – zauważa Piotr Semka w tekście “PiS się zbiera”.

– Wszyscy kochają Vermeera – krytycy, muzealnicy, publiczność i fałszerze – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Obraz mistrza”.

– W „Balladzie o Dzikim Zachodzie” Wojciech Młynarski śpiewał: „Bo czasami najtrudniej jest rozpoznać bandytę, gdy dokoła są sami szeryfi”. Taki efekt wywołuje tropienie na każdym kroku rosyjskich wpływów i onuc – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście “Walka na ruskie onuce”.

– Honoriusz Balzak (1799–1850) jest uznawany za drugiego po Wiktorze Hugo najwybitniejszego francuskiego pisarza XIX w. Ten tytan pracy, potrafiący pisać bez przerwy przez 16 godzin, był równocześnie bożyszczem kobiet, zwłaszcza tych w tzw. wieku balzakowskim, które zachwycały się jego powieściami o niedolach trzydziestoparoletnich mężatek i zasypywały go listami. Jeden z nich, nadany z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, który trafił na biurko literata w roku 1832, zainicjować miał ciąg wydarzeń żywcem wziętych z „Komedii ludzkiej” – pisze Łukasz Czarnecki w tekście “Polska miłość Balzaka”.

– Nie samym zabijaniem wroga żyje żołnierz. Na froncie, dla zdrowia psychicznego, potrzebna jest też rozrywka. Zwłaszcza taka, którą da się pokazać w Internecie, ocieplając wizerunek armii. Jak się bawią w wolnym czasie ukraińscy i rosyjscy żołnierze? – sprawdza Maciej Pieczyński w artykule “Rozrywka w okopach”.

– Nowa rewolucja przemysłowa już trwa – mówi prezes firmy Epson Yasunori Ogawa w rozmowie z Jackiem Przybylskim, wskazując na megatrendy, które do 2030 r. zmienią świat biznesu.

W najnowszym numerze również “Polskie ślady na świecie”, czyli pierwsza część wakacyjnego cyklu „Do Rzeczy”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 26 czerwca 2023 r.