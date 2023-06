"Tak się wozi premier Morawiecki". Politycy PiS i policja wytknęli Pomasce mijanie się z prawdą

"Tak się wozi Premier Morawiecki. Gdy wychodzi na jaw, że doszło później do wypadku, policja wydaje oświadczenie, że winny jest kierowca prywatnego auta, wiozący dwójkę dzieci. Sami oceńcie czy mielibyście szansę z kolumną pisowskiego premiera" – napisała w mediach społecznościowych Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej. Do wpisu załączyła film, na którym widać przejazd rządowej kolumny samochodów.

Manipulacja Pomaski

Problem w tym, że pokazane przez polityk KO nagranie to zapis przejazdu kolumny prezydenckiej z 2020 roku i z premierem Morawieckim nie ma nic wspólnego. Manipulację Pomaski szybko skrytykowali politycy PiS oraz policja.

"Żaden inny komentarz nie przychodzi mi do głowy: Proszę pana, proszę pana, Zaszła u nas wielka zmiana: Moja starsza siostra Bronka, Zamieniła się w skowronka, Siedzi cały dzień na buku I powtarza: kuku, kuku! Pomyśl tylko, co ty pleciesz! To zwyczajne kłamstwa przecież" – napisał na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

"Poseł Pomaska zapewne chciałaby sprawdzić swoje „szanse” i swoim samochodem by wyjechała na „czołowe zderzenie” z kolumną rządową, albo położyłaby się na drodze. P.S. To jest film z 2020 r. Jest to przejazd kolumny Prezydenta Polski" – napisał polityk PiS Paweł Lisiecki.

"Kłamstwa! 1. To nie jest przejazd kolumny, w której ostatni, oznakowany radiowóz uderzył dzisiaj samochód osobowy mazda, zjeżdżając na przeciwny pas ruchu! 2. O winie decyduje Sąd. 3. W oświadczeniu @PolskaPolicja wskazano ustalony wstępnie przebieg zdarzenia (fakty a nie domysły)" – czytamy z kolei na profilu polskiej policji.

Niemal godzinę po zamieszczeniu pierwszego tweeta i po burzy jaką wywołała, Pomaska zamieściła drugi wpis, w który stwierdziła, że zamieszczony przez nią film to "wideo ilustracyjne z 2020".

Wypadek rządowej kolumny

Swoim wpisem Pomaska nawiązywała do niedzielnego wypadku z udziałem rządowej kolumny, do którego doszło na Podlasiu.

"Przed godz. 15 w m. Czajki (pow. wysokomazowiecki) w oznakowany radiowóz, zamykający kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy. Nic nie wskazuje na umyślne działanie - kierująca Mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku straciła panowanie nad swoim samochodem" – czytamy na profilu polskiej policji na Twitterze.

W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali dwaj policjanci. Jeden z nich ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast drugi z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala karetką.

