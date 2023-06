Jak pokonać PiS? Schetyna mówi o "kluczu do zwycięstwa"

W rozmowie z Polsat News Schetyna podkreślał, że szanse PO na zwycięstwo z PiS rosną z każdym dniem. Polityk powołał się przy tym na sondaże, które są korzystne dla jego partii.

– Gdybyśmy mówili pół roku temu, cztery miesiące temu, trzy, że dojdzie do takiej sytuacji, że jest na równo, że w niektórych sondażach Koalicja Obywatelska jest ponad PiS-em, to wszyscy by powiedzieli „nie, to jest niemożliwe”. To jest możliwe, to jest blisko, tylko żeby być precyzyjnym – mówił.

Klucz do zwycięstwa

Jednocześnie zwrócił uwagę na największe zagrożenie dla opozycji. – Uważam, że kluczem będzie, żeby wyborcy opozycji demokratycznej nie funkcjonowali w systemie naczyń połączonych, żeby to tak nie było, że tylko my odbieramy sobie wyborców liczby pokazują, że to jest niebezpieczeństwo – powiedział Grzegorz Schetyna.

– Kluczem będzie, kto sięgnie i w jaki sposób do wyborców niezdecydowanych i tych, którzy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości, ale ci niezdecydowani, bo ich ciągle jest między 8-10 a 15 proc. czasami w niektórych sondażach, więc uważam, że oni zdecydują – kontynuował.

Jego zdaniem bez względu na to, na ilu listach ostatecznie opozycja pójdzie do wyborów, to wśród wyborców musi być przekonanie, że głosują na przyszły rząd. – Że głosujemy na tych, którzy w październiku, w listopadzie powołają rząd, który odsunie PiS od władzy – mówił dalej.

Kto wygra wybory?

Z najnowszego sondażu pracownie Estymator dla DoRzeczy.pl wynika, że wybory wygrałaby Zjednoczona Prawica, ale różnica między partią rządzącą a Koalicją Obywatelską jest coraz mniejsza.

Zjednoczona Prawica wraz z Kukiz’15 może liczyć na poparcie na poziomie 34,9 proc., na drugim miejscu w badaniu znalazła się tymczasem Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,4 proc.

Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą popiera13,5 proc. respondentów. Cały sondaż wraz z podziałem na mandaty można zobaczyć W TYM MIEJSCU.

