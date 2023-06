Śmiszek przyznał, co myśli o kobietach głosujących na Konfederację

Ostatnie tygodnie przyniosły spore zmiany w poparciu dla partii politycznych. Na fali wznoszącej znajduje się obecnie Konfederacja, która w sondażach zdobywa regularnie poparcie na poziomie kilkunastu procent i jest trzecim najpopularniejszym ugrupowaniem po PiS oraz PO.

Wprost odwrotnie wygląda jednak sytuacja Lewicy, która notuje coraz gorsze wyniki w badaniach i pod znakiem zapytania jest to, czy w ogóle przekroczy próg wyborczy w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Śmiszek ostro o kobietach popierających Konfederację

Krzysztof Śmiszek nie kryje, że jest oburzony postawą kobiet, które głosują na Konfederację. Polityk Lewicy zamieścił obraźliwy wpis, w którym stwierdza, że decyzja o popieraniu prawicowej formacji jest powodowana "głupotą albo zaczadzeniem".

"Z całym szacunkiem, ale kobiety popierające Konfederussię to jakiś kolejny odlot. Albo głupota albo zaczadzenie. Głosować na gości, którzy zgotowali tym kobietom piekło… powodzenia!" – napisał wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

twitter

Na jego wpis zareagował już lider Konfederacji Krzysztof Bosak. "Wczoraj Dziemianowicz-Bąk obrażała mężczyzn głosujących na nas, a dziś Krzysztof Śmiszek obraża kobiety. Teraz czas by pozostali politycy lewicy obrazili wyborców wszystkich pozostałych płci i będziemy mieli kompletną prezentację ich podejścia do inności i pluralizmu politycznego" – napisał poseł na Twitterze.

Do sprawy odniosła się również Barbara Ziemska z Konfederacji, która nie kryła irytacji wpisem Śmiszka. "Ileż można słuchać tych idiotyzmów o piekle kobiet. Ktoś to w ogóle jeszcze traktuje poważnie? @K_Smiszek proponuję wycieczkę do krajów arabskich np. Egipt, Iran, Arabia Saudyjska, może oczy się trochę otworzą, bo na razie mamy tylko wspomniane zaczadzenie" – napisała na Twitterze.

Czytaj też:

Bosak: Wybór to wolność i niepodległość albo socjalizmCzytaj też:

Konwencja Konfederacji. Mentzen o propozycjach obniżki i uproszczenia podatków