"Król jest nagi". Rosyjskie elity zaczęły wątpić w kontrolę Putina nad krajem

Bunt Grupy Wagnera pod przewodnictwem Jewgienija Prigożyna, który omal nie przekształcił się w pierwszy od lat 90. pucz zbrojny w Rosji, zadał największy cios autorytetowi prezydenta Władimira Putina w ciągu 24 lat sprawowania przez niego władzy.

Według ustaleń Bloomberga, który powołuje się na osoby z bliskiego kręgu władzy, rosyjskie elity były zszokowane wydarzeniami, które rozegrały się w piątek i sobotę, i zaczęły wątpić w kontrolę Putina nad krajem.

Agencja podaje, że Putin miał być wielokrotnie ostrzegany, że Prigożyn, który stworzył największą prywatną armię w kraju, może skierować uzbrojonych bojowników i kolumny sprzętu na Moskwę.

Ale rosyjski prezydent zignorował wszystkie sygnały ostrzegawcze, co pozwoliło wagnerowcom zająć co najmniej jedno duże miasto, Rostów nad Donem (według innych źródeł także Woroneż i Lipieck), i zbliżyć się do stolicy tak blisko, że władze musiały użyć czołgów i samolotów, aby ich powstrzymać.

Bunt Prigożyna. "Putin i Rosja osłabną"

Według źródeł Putin nie podjął na czas działań wobec Prigożyna i jego ludzi, co doprowadziło do kryzysu. Kiedy władze w Moskwie zażądały, aby wszyscy bojownicy Wagnera podpisali kontrakty z Ministerstwem Obrony do 1 lipca, Prigożyn, przyzwyczajony do załatwiania spraw w pojedynkę, zebrał siły, domagając się audiencji na Kremlu – zwraca uwagę Bloomberg.

Choć bunt Grupy Wagnera na pierwszy rzut oka nie osiągnął swoich celów, a sam Prigożyn zniknął i zgodnie z zapewnieniami Kremla "wyjedzie na Białoruś", skutkiem kryzysu będzie to, że zarówno Rosja, jak i Putin osłabną – podkreśla "The Moscow Times", dodając, że "król jest nagi".

Władimir Putin, najdłużej urzędujący przywódca Rosji od czasów Józefa Stalina, przetrwał wszystkie zagrożenia dla swojej władzy, od masowych protestów po kryzysy gospodarcze i presję z zewnątrz. Kreml wciąż przygotowuje się do reelekcji Putina na piątą kadencję, tak by mógł sprawować władzę do 2030 r.

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina. MTK oskarża go o zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji dzieci i przewożeniu ich z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Czytaj też:

Bunt Grupy Wagnera. Kreml nie dotrzymał obietnicy ws. PrigożynaCzytaj też:

Nieoficjalnie: Na Białorusi zaczęto budować obozy dla Grupy Wagnera