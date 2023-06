Hołownia uderza w Kaczyńskiego. "Uważa, że jak wrzucisz 500 zł, to dziecko wyskakuje"

Liderzy koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga, czyli sojuszu Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, rozpoczęli trasę po Polsce.

Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz spotkali się w poniedziałek ze swoimi sympatykami w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie).

Hołownia: Mamy Polskę Kaczyńskiego

– Polska moich marzeń to jest taka Polska, która chce, żeby Polaków było więcej, żeby nas tu po prostu było więcej. A jaką mamy Polskę? Mamy Polskę Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, że kobieta to "dzieckomat", że jak wrzucisz 500 zł, to dziecko wyskakuje, że to tak działa – stwierdził podczas swojego przemówienia szef Polski 2050.

– Panie Kaczyński, to tak nie działa. Ja to mówię, gdzie się da, żebyście powtarzali, to może to wreszcie do niego dotrze, że my potrzebujemy dzisiaj tego, co my kładziemy na stole: PIT-u rodzinnego, PIT-u francuskiego. Im więcej masz dzieci w rodzinie, tym płacisz mniejszy podatek, bo masz inną skalę, masz większą kwotę wolną od podatku – mówił Szymon Hołownia.

Waloryzacja programu 500 plus

500 plus to sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Program obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, jednak od lipca 2019 r. projekt został rozszerzony także na pierwsze dziecko. Natomiast podczas majowej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości pod tytułem "Programowy Ul" prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację świadczenia do 800 zł. Obecnie świadczeniem jest objętych 6,5 mln dzieci, a w ciągu siedmiu lat na 500 plus przeznaczono kwotę ponad 220 mld zł.

Waloryzacja będzie oznaczać zwiększenie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych na kwotę ok. 24 mld zł rocznie, co oznacza wzrost wydatków na świadczenia społeczne o ok. 6 proc. w 2024 r.

