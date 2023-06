Lasota: Nie dziwię się, że Konfederacja to "czarny koń" tych wyborów

– Fakt, że w 2023 roku żadna partia, po wielkich działaniach, po wielkiej rewolucji, której kobiety dokonały, na przykład w kontekście strajków kobiet, tego że wychodziłyśmy na ulice miesiącami, to fakt, że żadna partia nie odważyła się wystawić kobiety jako kandydatki na premierę, nawet Lewica, która mówi, że stawia na kobiety, to dla mnie to jest ogromny wstyd – tłumaczyła aktywistka klimatyczna na antenie TVN24.

– Ja się nie dziwię, że Konfederacja to jest taki "czarny koń" tych wyborów i że to poparcie dla nich rośnie, bo młode dziewczyny, takie jak ja, nie widzą siebie w tych wyborach – dodała lewicowa działaczka.

– Konfederacja od miesięcy wie do kogo mówi. Mówi do młodych chłopaków. Wiele partii nie docenia, jak sprytni są politycy Konfederacji – zwróciła dalej uwagę Lasota.

Aktywistka podkreśliła też, że "są w Polsce polityczki, które pokazują ogromną siłę" i "to jest najwyższa pora, żeby na nie postawić".

Na kogo chcą głosować Polacy? Jest nowy sondaż

Tymczasem w nowym sondażu partyjnym IBRiS Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się największym poparciem wśród badanych, ale również Konfederacja odnotowała bardzo dobry wynik. Koalicja Obywatelska znów zmniejszyła dystans do Prawa i Sprawiedliwości, a z kolei Trzecia Droga pewnie przekroczyła próg wyborczy. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 partii.

Zgodnie z danymi zebranymi przez ankieterów IBRiS PiS może w tej chwili pochwalić się poparciem 32,7 proc. respondentów. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 30,2 proc. Trzecia Konfederacja uzyskała poparcie w wysokości 12,1 proc.

Pozostałe dwa miejsce w Sejmie przypadłyby koalicji Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni oraz Lewicy. Chęć głosowania na Trzecią Drogę zadeklarowało 10,8 proc. ankietowanych. Z kolei Lewica osiągnęła wynik 9 proc.

