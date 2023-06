Morawiecki o sprawie tarczy antyrakietowej: Prawda jest szokująca

TVP opublikowała kolejny odcinek budzącego duże emocje serialu dokumentalnego "Reset". W programie stwierdzono, że Donald Tusk będąc premier Polski zrezygnował z budowy tarczy antyrakietowej pod presją Władimira Putina. Rosyjski przywódca miał grozić mu, że wyceluje w Polskę głowice nuklearne.

Mimo zapewnień prezydenta USA George'a Busha, który przekonywał Tuska, że Putin chce jedynie zastraszyć Polskę, polski premier nie zdecydował się na budowę tarczy.

Mocny wpis Morawieckiego

"STOP dla NIEBEZPIECZNYCH Ludzi" – przekonuje premier Morawiecki. Szef rządu zamieścił wpis, w którym komentuje informacje pokazane w dokumencie.

"O tym są te wybory: Czy chcemy w Polsce dobrego gospodarza, który zawsze kieruje się wyłączenie interesem kraju i zrobi wszystko, aby Polska była bezpieczna. Czy chcemy u władzy strachliwych bajerantów, którzy dbają przede wszystkim o własne bezpieczeństwo i wygodę. Albo co gorsza: o wygodę naszych wrogów" napisał szef rządu.

Błaszczak: Tusk nie chciał tarczy antyrakietowej

Kilka tygodni temu również szef MON Mariusz Błaszczak wyraził opinię, że przed 2015 rokiem konsekwentnie likwidowano jednostki Wojska Polskiego. – Donald Tusk uznał, że tarcza antyrakietowa nie jest potrzebna w Polsce. Chodzi o Redzikowo, o to wszystko co związane jest z budową elementu obrony przeciwrakietowej amerykańskiej na ziemi polskiej – powiedział minister obrony.

Błaszczak powiedział, że Rosja zawsze jest agresywna i dopuszcza się zbrodni. – To, co dzieje się na Ukrainie, te mordy, które mają charakter zbrodni wojennych mają miejsce. Wczoraj obchodziliśmy dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to są te same metody. Naszym zadaniem, polskich władz, prezydenta RP, polskiego rządu jest odstraszenie agresora, jest zbudowanie tak silnego wojska, które będzie w ramach NATO, szczególnie w relacji z armią USA, stanowiło bardzo wyraźny czynnik odstraszający agresora, Rosję i to konsekwentnie od 2015 roku robimy – powiedział Mariusz Błaszczak.

Czytaj też:

Weber chce zmienić władzę w Polsce. Morawiecki wbija szpilę TuskowiCzytaj też:

Tusk na wiecu krytykował PiS, nagle nawiązał do buntu Prigożyna