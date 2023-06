DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia słowa przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który stwierdził, że są oni jedyną siłą, która jest w stanie odsunąć PiS od władzy w Polsce?

Marek Jakubiak: Pragnę Weberowi podziękować za szczerość. Nagle się okazuje, że wszystko, co mówię już od lat, ma głębokie oparcie w faktach. Donald Tusk jest reprezentantem nie opozycji polskiej, tylko Europejskiej Partii Ludowej z której został na chwilę oddelegowany do Polski, żeby przejąć władzę. Myślę, że wszyscy ci, którzy ufają Tuskowi i patrzą na niego, jak na zbawienie, powinni ochłonąć trochę i posłuchać Manfreda Webera, który w sposób jasny i klarowny opisał sytuację dotyczącą polityki w Polsce.

Innego zdania jest sekretarz PO Marcin Kierwiński, który oskarża PiS o manipulowanie tą wypowiedzią i dodaje, że Weberowi chodziło m.in. o współpracę polskiego rządu z Putinem.

Nie przez przypadek mają w swoich szeregach psychiatrów i myślę sobie, że powinni absolutnie korzystać z ich porad.

Słowa Webera zbiegają się ze sporem związanym z kopalnią Turów. Jak pan ocenia ostatnią decyzję WSA w tej sprawie?

Nawiążę tutaj do wypowiedzi pana Webera, który chce „kurtynę ogniową” stawiać przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To jest właśnie element tej kurtyny. Ich zdaniem trzeba po prostu, zwyczajnie wypalić PiS do samego dna. Mamy tutaj element działalności niemieckiej, która ma pozbawić Polskę zębów. My mamy być spolegliwi, mamy być Tuskiem, czyli pół Niemcami pół Polakami.

Jak słowa Webera mają się do nawoływania polityków PO do tworzenia ruchów kontroli wyborów? Czy to nie jest zewnętrzna próba wpłynięcia na wybory w Polsce?

Ruch kontroli wyborów powstał samoistnie na skutek szerokich fałszerstw dotyczących wyborów za czasów rządów Donalda Tuska. RKW jest oddolną inicjatywą, która ma na celu pilnowania każdych wyborów w Polsce. Szczerze mówiąc trzeba tutaj wspomnieć, że w wyborach 2014 roku, najwięcej nieważnych głosów było tam, gdzie wygrała Platforma Obywatelska. Nie widzę przy tym nic złego w tym, że więcej ludzi będę patrzyło na ręce członkom komisji, tylko żeby starczyło w tych komisjach miejsca dla wyborców.

Czytaj też:

Morawiecki o sprawie tarczy antyrakietowej: Prawda jest szokującaCzytaj też:

Kaleta: Niemcy próbują ustawić rząd w Polsce