Szokujące słowa Webera o Polsce. Trzaskowski: To jest po prostu niezręczne

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber w wywiadzie dla niemieckiej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung" mówił o budowie "zapory ogniowej przeciwko Prawu i Sprawiedliwości". – Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy – stwierdził.

Weber to niemiecki eurodeputowany, który w maju 2022 r. zastąpił Donalda Tuska na stanowisku szefa EPL.

Trzaskowski: To jest dla mnie najważniejsze

Słowa Manfreda Webera są szeroko komentowane przez polskich polityków. Członkowie rządu Zjednoczonej Prawicy nie kryją oburzenia postawą niemieckiego europosła. – Rozumiem to, że ze strony wielu polityków niemieckich jest takie oczekiwanie, żeby władza PiS się skończyła, ponieważ polityka naszego rządu jest bardzo asertywna wobec narzucania polityki przez Niemców w instytucjach unijnych. Jesteśmy tą partią polityczną, która bardzo mocno stawia na kwestie związane z reparacjami wojennymi, w związku z tym, politykom niemieckim to się nie poda – mówił Piotr Müller.

Do sprawy odniósł się także prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. – Tylko i wyłącznie Polki i Polacy będą decydować o tym, kto będzie rządził w Polsce i oczywiście tylko oni będą mieli na to wpływ. Ja rozumiem, że różni politycy w krajach Unii Europejskiej mogą się na ten temat wypowiadać, natomiast wolałbym, żeby to Polki i Polacy się w tej sprawie wypowiadali – powiedział wiceszef PO na wtorkowej konferencji prasowej.

– Mnie jakoś mniej interesuje, kto w tej chwili nam kibicuje, a kto nam nie kibicuje. Ja bym wolał, żeby w Polsce była pełna, silna demokracja, żeby przestrzegać kwestii praworządności. To jest dzisiaj dla mnie najważniejsze – oznajmił Trzaskowski.

– Ja się bardzo rzadko wypowiadam na temat wyborów w innych krajach i doradzałbym to samo koleżankom i kolegom, dlatego że o tym mają decydować Polacy i Polki, a nie ktokolwiek inny (...). To jest po prostu niezręczne – zauważył.

Czytaj też:

Woś: Dla Niemców najlepiej, żeby Polska realizowała ich interesyCzytaj też:

Kaleta: Niemcy próbują ustawić rząd w Polsce