"Publikacja wyssana z palca". Morawiecki odpowiada Onetowi

Onet zamieścił na swoich stronach artykuł, z którego wynika, że premier Mateusz Morawiecki chce dokonać w rządzie bardzo dużych zmian. Według dziennikarze, stanowiska wiceministrów miałoby stracić aż 17 polityków. Co więcej, z rządem miałoby także pożegnać się kilku "ministrów konstytucyjnych".

Jak pisze Onet, "większość z nich miałaby zostać pełnomocnikami wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości i odpowiadać lokalnie za prowadzenie kampanii".

Morawiecki odpowiada Onetowi

Do doniesień portalu odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Biorący udział w pikniku Rodzina 800+ polityk nie zostawił na publikacji suchej nitki.

– W niej jest tyle prawdy, co nic. Jest ona po prostu wyssana z palca. Nie ma żadnych planów, co do zmian rządowych – powiedział.

Co z 800+?

Szef rządu odpowiadał także na pytania dziennikarzy o jedną z obietnic Jarosława Kaczyńskiego złożonych podczas majowej konwencji PiS, a dotyczącej waloryzacji programu Rodzina 500+. We wtorek rząd oficjalnie przyjął projekt ustaw w tej sprawie.

Po zapowiedzi zwiększenia kwoty świadczenia do 800 złotych miesięcznie, pojawiły się głosy o stabilność budżetu oraz proinflacyjny charakter programu. Premier Morawiecki odrzucał te argumenty.

– Wszystko jest tutaj bardzo dobrze skalkulowane, bardzo dobrze policzone. Tak, to jest 24 miliardy od nowego roku, od 1 stycznia. Wkalkulowane to będzie oczywiście w nową ustawę budżetową, w nowy budżet państwa – powiedział.

– Ekonomiści, jak chcą sobie porównać te dane, jaki to będzie łączny wydatek na program 800+ w proporcji do PKB, to zachęcam do tego, że porównanie pokaże, że ta proporcja jest porównywalna do PKB, jak bodaj w 2020, 2021 roku, mniej więcej w tych latach – dodał premier Morawiecki.

