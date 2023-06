M jak Mickiewicz

TVP coraz chętniej sięga w swych produkcjach filmowych po tematykę silnie zakorzenioną w naszych dziejach. I chwała jej za to. W ten sposób wypełnia misyjność, łącząc ją z popularyzacją wiedzy oraz dobrą oglądalnością. Exemplum: "Polowanie na ćmy", emitowany minionej wiosny w niedzielne wieczory na antenie "Jedynki". Ciąg dalszy telewidzowie zobaczą w roku 2025, ale już najbliższej jesień do kin trafi filmowa wersja powieści Wacława Holewińskiego "Pogrom 1905". Bardziej eksponująca politykę niźli obyczajowość, jak to miało miejsce w serialu.