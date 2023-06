Nowy sprzęt dla wojska. Błaszczak: To jest zmiana epokowa, fundamentalna

We wtorek w Warszawie szef MON wziął udział w uroczystych obchodach święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom i pracownikom Dowództwa Generalnego za profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków.

Błaszczak: To jest moja misja

– Zależy mi na tym, żeby Wojsko Polskie było silne, to jest zresztą moją misja, na tym właśnie ona polega, aby wzmocnić Wojsko Polskie. To jest najlepszy argument wobec wszystkich zagrożeń, z jakimi mamy do czynienia na zewnątrz naszego kraju. Naszym zadaniem jest spowodowanie, żeby te zagrożenia nie przeniknęły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może tak się stać wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie silne, a z roku na rok jest coraz silniejsze – powiedział minister obrony narodowej.

– Ta siła związana jest z liczebnością. Możemy powiedzieć, że dziś Wojsko Polskie liczy już ponad 172 tys. żołnierzy – stwierdził Błaszczak. – Dziś proces modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego przebiega bardzo intensywnie, chociażby dziś wieczorem do portu Szczecin-Świnoujście przybije statek, na którego pokładzie będą pierwsze czołgi Abrams – mówił.

Wyposażenie Wojska Polskiego

Mariusz Błaszczak przypomniał, że na wyposażeniu 20. Brygady Zmechanizowanej wchodzącej w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej są koreańskie czołgi K2, a niebawem do polskich Sił Powietrznych trafią koreańskie samoloty FA-50. – Myślę, że jest naszym wielkim osiągnięciem, iż w ciągu roku doprowadziliśmy do tego, że pozyskaliśmy te samoloty (...). Jeszcze w tym roku do Wojska Polskiego trafią polskie bojowe wozy piechoty Borsuk – wskazał szef MON. – To jest zmiana epokowa, fundamentalna – zauważył.

Minister obrony narodowej poinformował, że 15 sierpnia w Warszawie odbędzie się defilada Wojska Polskiego, podczas których będziemy mogli podziwiać polskich żołnierzy, którzy będą prezentować najnowocześniejszy sprzęt.

