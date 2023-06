"Gdyby to była decyzja wyborcza, zdecydowalibyśmy się wprowadzić 800 plus już od teraz"

We wtorek rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt podwyższenia świadczenia 500 plus do 800 złotych.

– 500 plus to 230 mld złotych, podniesienie świadczenia do 800 plus to kolejne miliardy złotych. Podobnie jak kiedyś, tak i teraz jesteśmy pewni tej decyzji, bo to dobra decyzja dla polskich rodzin, dla polskich dzieci – zapewniła Anna Moskwa, która w środę była gościem w programie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1.

– Gdyby to była decyzja wyborcza, zdecydowalibyśmy się na podniesienie kwoty do 800 złotych już od teraz – oświadczyła minister klimatu i środowiska.

Anna Moskwa: Część Polaków uwierzyła w kłamstwa

Pytana o wypowiedź Szymona Hołowni, który zapowiedział, że jego parlamentarzyści nie poprą waloryzacji 500 plus, polityk Prawa i Sprawiedliwości odpowiedziała: "Czekamy na program pana Hołowni, PO i innych partii, które z nami próbują konkurować, bo na razie to jest wyłącznie albo deklaracja anty-PiS, albo przeciwstawność naszych rozwiązań".

– Obóz władzy miał program przez ostatnie osiem lat i naszym programem jest kontynuacja i udoskonalenie tego co udało się zrobić. 800 plus jest tego przykładem. Ponadto, na każdej konwencji, na każdym ze spotkań prezentowany jest jakiś dodatkowy element programu. Mówiliśmy o lekach. Przedstawiane były też elementy programu energetycznego. Przygotowujemy nową edycję programu "Mój prąd", gdyż aktualna edycja cieszy się dużą popularnością – mówiła.

Zdaniem minister klimatu i środowiska, fakt niedostrzegania sukcesów rządów PiS, jak np. niskiego bezrobocia, przez część społeczeństwa spowodowane jest "nierzetelnością niektórych podobno polskich mediów". – Jeżeli na co dzień Polacy karmieni są kłamstwami, niewykluczone, że część w te kłamstwa uwierzyła. Bo przecież wiemy, że mamy najniższe bezrobocie, Polacy nie emigrują, a wracają do Polski i to w różnych grupach zawodowych – zauważyła Anna Moskwa.

