Waszczykowski: Tusk uległ presji rosyjskiej i niemieckiej

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia kwestię tarczy antyrakietowej oraz rozmowy na linii Tusk-Bush, która została ujawniona w serialu TVP Info „Reset”?

Witold Waszczykowski: To jest bardzo szerokie pytanie. Mogę napisać książkę o tarczy antyrakietowej. Krótka odpowiedź jest tutaj niezmienna od kilkunastu lat. Stała obecność amerykańska w stałej bazie w Polsce była projektem Busha i była kwestionowana przez Rosjan i Niemców, dlatego, że ta stała baza, wraz z objęciem Polski obroną przez USA, podnosiłaby rangę Polski w Europie w ramach NATO. Zatem poplecznicy niemieckiej opcji w Polsce wykonywali interesy niemieckie i sabotowali koncepcję budowy stałej bazy w Polsce. Liczne dokumenty, które są i zostały przedstawione w serialu „Reset” pokazują nam naocznie, jak to wyglądało.

Dokumenty pokazują Donalda Tuska jako polityka, który miałby przestraszyć się Rosji, pomimo zapewnień prezydenta USA, który daje gwarancję bezpieczeństwa i wskazuje, że Rosja od dawna wycelowała rakiety w kierunku ich kraju. Czy może chodzi tu o coś zupełnie innego?

Z chwilą przystąpienia Polski do NATO, nasz kraj był celem rakiet rosyjskich. To żadna nowość. Tusk ulegał presji rosyjskiej, ale również presji niemieckiej, ponieważ te dwa kraje nie chciały wzmocnienia amerykańskiej obecności w Europie, a tym bardziej nie chcieli amerykańskiej obecności w Polsce, ponieważ to wzmacniałoby pozycję wojskową i polityczną w Europie.

Czy pana zdaniem, gdyby Donald Tusk objął władzę w Polsce, to czy zmieniłaby się polska polityka względem USA?

Polska polityka byłaby skierowana w kierunku podporządkowania Polski Niemcom. W zależności od polityki niemieckiej, która kształtuje dzisiaj politykę europejską, takie byłyby relacje Polski z USA. To Niemcy dyktowaliby Tuskowi lub rządowi PO, jakie mają być relacje z Amerykanami.

