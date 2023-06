Podolak: Imperium Wagnera jest rozdzierane przez padlinożerców

"Biada pokonanym... zwłaszcza tchórzliwym. Imperium Wagnera jest rozdzierane przez padlinożerców, wynoszących w dziobach najsmaczniejsze kąski. Prywatna Grupa Wagnera zostaje szybko pozbawiona miliardów dolarów państwowego finansowania – inne grupy władzy domagają się tych pieniędzy. Część członków Wagnera jest zakontraktowana przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, część przez Rozgwardię, a część próbuje wrócić do Afryki, gdzie są już podejmowane próby nacjonalizacji majątku Wagnera" – czytamy we wpisie Podolaka, opublikowanym na Twitterze. Doradca Zełenskiego nawiązał do nieudanej próby "puczu" najemników z Grupy Wagnera, który w sobotę maszerowali na Moskwę.

Ukraiński polityk wskazuje, że "trwa przejmowanie biznesu medialnego i innych aktywów". Warto przypomnieć, że Jewgienij Prigożyn, który w ostatnich miesiącach coraz mocniej pokazuje swoje aspiracje polityczne, jest oligarchą i biznesmenem. "Sam Prigożyn pielgrzymuje między Petersburgiem, Mińskiem i Moskwą całując rękę 'ojca' i prosząc o przebaczenie za nieudany. nastoletni bunt. Ale to wszystko już nie ma znaczenia – człowiek, który miał szansę, zmienił się w nieudacznika, który zabił własne dziecko…" – stwierdza Mychajło Podolak.

Prigożyn poważnie zaszkodził rosyjskim wojskom na Ukrainie

Brytyjski wywiad ocenił, jak zestrzelenie samolotu Ił-22M przez najemników Grupy Wagnera wpłynie na zdolność rosyjskich wojsk do prowadzenia działań na Ukrainie. Zestrzelenie przez najemników z Grupy Wagnera rosyjskiego Ił-22 negatywnie wpłynie na dalsze działania rosyjskich sił zbrojnych. Taką opinię przedstawiło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii na Twitterze, powołując się na dane wywiadowcze. Przypomnijmy, że 24 czerwca, w trakcie "marszu na Moskwę", najemnicy Jewgienija Prigożyna zestrzelili rosyjskie śmigłowce wojskowe i samolot dowodzenia lotnictwem Ił-22.

"Ił-22 jest częścią stosunkowo małej floty liczącej do 12 samolotów, która jest intensywnie wykorzystywana do zadań dowodzenia i kontroli powietrznej oraz radiofonii. Te samoloty specjalnego przeznaczenia odegrały kluczową rolę w kierowaniu siłami rosyjskimi w wojnie z Ukrainą” – napisano w raporcie brytyjskiego wywiadu.

