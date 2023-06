"Wygoda ponad stan". Wiceminister przeprasza za słowa ws. demografii

Wypowiedź wiceszefowej MRiT w programie "Minęła 8" na antenie TVP Info dot. powodów kryzysu dzietności w Polsce.

– Jeżeli mówimy o dzietności i niżu demograficznym, to musielibyśmy tutaj przy tym stole rozmawiać o trendach niestety i modzie, która jest siłą napędową. To wszystko jest wypadkowa związana z tendencjami, które widzimy po lewej stronie sceny politycznej, najczęściej. Dziś obserwują to też po stronie PO, czyli trend zwiększania konsumpcjonizmu, zwiększania indywidualności, wygody ponad stan. To są te cechy charakterystyczne po stronie PO i Lewicy – stwierdziła Semeniuk-Patkowska.

Gajewska oburzona, Semeniuk przeprasza

Słowa polityk PiS oburzyły m.in. Kingę Gajewską z PO. Parlamentarzystka wskazała, że sama jest matką trójki dzieci, więc diagnoza Semeniuk-Patkowskiej jest nieprawdziwa. "Szanowna Pani! Nie życzę sobie dopisywania PO jakiejś tendencji do bezdzietności w imię;wygody ponad stan'. Jako mamie trójki dzieci przez gardło by mi nie przeszło pytanie, ile narodziła Pani dzieci przez 35 lat życia. To wybór każdej z nas, to uwarunkowania zdrowotne. Nic Pani do tego!" – pisze oburzona Gajewska, która prywatnie jest żoną również posła KO, Arkadiusza Myrchy.

twitter

Z kolei Maciej Gdula z Lewicy napisał: "Za PiS zmarło w Polsce 590 tysięcy ludzi więcej niż się urodziło. Zakaz aborcji, likwidacja finansowania in vitro, ideologizacja szkoły, głodzenie nauczycieli, klapa mieszkanie+. Ale dla Pani minister Semeniuk winna jest 'lewicowa moda'>

Po pewnym czasie, wiceminister opublikowała przeprosiny. "Empatia w polityce jest bardzo ważna. Zarówno w tematach dotyczących rodzin z dziećmi jak i rodzin bezdzietnych. Przepraszam wszystkich, którzy mogli poczuć się dotknięci moimi słowami. Nie było to moją intencją" – napisała na Twitterze wiceszefowa MRiT.

Czytaj też:

Pawłowska kontra Ochojska. "Chodzi o przestrzeganie prawa"