Kaczyński o polskiej gospodarce: Nam się po prostu udaje

Wicepremier Jarosław Kaczyński wziął w piątek udział w uroczystości otwarcia inwestycji tunelu pod Świną. Podczas konferencji prasowej prezes PiS wygłosił krótkie przemówienie na temat stanu polskiej gospodarki oraz celów obozu rządzącego w przyszłości.

– Ten rząd, nasza władza dba i stara się dbać o interesy przynajmniej ogromnej większości Polaków, wszystkich, którzy chcą żyć z uczciwej pracy, a to jest przecież miażdżąca, całkowicie miażdżąca większość. Będziemy tą drogą rozwoju dalej iść, będziemy nią iść oczywiście jeżeli dostaniemy społeczne poparcie w najbliższych wyborach – mówił prezes PiS.

Wyraził też nadzieję, że każda władza, która będzie w Polsce, będzie podążała tą drogą, ale jednocześnie zaznaczył, że "jedynymi, którzy w tym wielkim narodowym przedsięwzięciu zweryfikowali" to PiS.

Kaczyński: Nigdy nie byliśmy tak blisko

Prezes PiS podkreślił również, że Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy dogadania Zachód pod względem poziomu życia.

– Może wielu spośród tutaj siedzących nie wie, że w całej historii naszego kraju, Polski nigdy nie byliśmy tak blisko jak dziś, osiągnięcia tego celu, żeby być na równi z tymi, o których już powiedziałem, że mieli więcej historycznego szczęścia. Jeszcze tylko kilka kroków, trochę tej wspólnej pracy, tej gotowości do wykorzystywania wszystkich szans, a cel zostanie zrealizowany i to będzie odczuwał nie tylko cały naród, nasza narodowa wspólnota, to cel, który dotyczy każdej polskiej rodziny – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Nam się po prostu udaje. Nie musimy szukać pieniędzy gdzieś pod ziemią, my wiemy gdzie one są, wiemy jak je wydać dla Polski i to dla Polski rozumianej w ten sposób, że jest jednością i musi być jednością, ale to słowo jedność musi mieć znaczenie, dążenie do równości szans, poziomu życia –kontynuował.

