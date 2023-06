"Szykują się do kolejnego zamachu". Zacharowa oskarża Kijów

Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa cynicznie stwierdziła, że Ukraina przygotowuje atak terrorystyczny na kontrolowaną przez Rosjan elektrownię jądrową Zaporoże.

Swoje oskarżenia Zacharowa sformułowała we wpisie na kanale Telegram. Do takiego wniosku doszła w związku ze wzmożonymi środkami bezpieczeństwa na Ukrainie na tle doniesień o przygotowaniach Federacji Rosyjskiej do wysadzenia zaporoskiej elektrowni.

"W Kijowie zainstalowano dodatkowe urządzenia do pomiaru promieniowania – poinformowały władze miasta. Niedawno w kilku regionach Ukrainy rozpoczęły się ćwiczenia na wypadek awarii w ZNPP. Władze Kijowa przygotowują się do kolejnego zamachu terrorystycznego" — napisał Zacharowa.

Rosyjskie plany

W minionym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Moskwa rozważa atak terrorystyczny na elektrownię atomową w Zaporożu. – Wszystko przygotowali, by to zrobić – ostrzegł.

Obawy o bezpieczeństwo Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej wzrosły po tym, jak na początku czerwca wysadzona została tama na Dnieprze w Nowej Kachowce, która m.in. odprowadza wodę do chłodzenia reaktorów w Zaporożu.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa została zajęta w marcu ubiegłego roku, w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę. To największa elektrownia atomowa w Europie. Posiada sześć reaktorów typu WWER-1000 o mocy 950 MW każdy.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi oświadczył, że MAEA jest świadoma doniesień o minach położonych w pobliżu elektrowni atomowej w Zaporożu. Szef Agencji był na terenie elektrowni 15 czerwca. Podczas wizyty na stacji miał osobiście zweryfikować, czy konstrukcje hydrotechniczne działają w odpowiedni sposób.

