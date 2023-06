Grzegorz Braun: Prezydent Duda przebił kolejne dno

Prezydent Andrzej Duda skomentował w Radiu ZET dyskusję na temat działań umożliwiających ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej i upamiętnienia zabitych oraz odniósł się do ataków ze strony ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który krytykuje polityka za niewystarczającego jego zdaniem działania w tym zakresie.

– Ja bym mimo wszystko wolał, żeby ksiądz Isakowicz-Zaleski zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz – stwierdził prezydent Andrzej Duda odnosząc się w wywiadzie dla Radia ZET do krytyki ze strony duchownego. – Wolałbym, żeby nie zajmował się polityką tylko tym, czym powinien zajmować się ksiądz – dodał polityk.

Braun uderza w prezydenta

Suchej nitki na głowie państwa nie zostawia lider Konfederacji Grzegorz Braun. Poseł zamieścił ostry wpis w mediach społecznościowych.

"Déjà vu: pamiętam (a ks. Isakowicz-Zaleski doświadczył na własnej skórze), jak to władze PRL Jaruzela, służby Czesława Kiszczaka i tuby Urbana perswadowały, że księża nie powinni »zajmować się polityką«" – napisał polityk na Twitterze.

Jak dodał w swoim wpisie prezydent Andrzej Duda swoją wypowiedzią "przebił kolejne dno". Do swego wpisu poseł dołączył hashtag "#StopBanderyzacjiPolskiejRacjiStanu".

"Powinniśmy mieć pojednanie ws. Wołynia"

W wywiadzie dla Radia ZET prezydent tłumaczył, że "poważnym zadaniem władz, ale i ludzi w Polsce odpowiedzialnych za sprawy publiczne jest prowadzenie tych spraw tak, żeby one pomiędzy Polakami, a Ukraińcami układały się na zasadach wzajemnego szacunku, zrozumienia, sprawiedliwości i szukania wspólnej przyszłości".

– Naszym podstawowym zadaniem dziś jest spojrzenie na to, w jakiej rzeczywistości będą żyły nasze dzieci, wnuki, jaka to będzie środkowa Europa, jaka będzie Polska, jaka będzie Ukraina, jakie będzie sąsiedztwo – mówił prezydent. – Czy będą mogli żyć w spokoju, rozwijając się i budując przyszłość. To chciałbym im zapewnić. I mam nadzieję, że będziemy to robić z naszymi sąsiadami Ukraińcami w sposób braterski i wszystko w tym kierunku czynię – dodał Duda.

Kiedy w serii pytań, na które politycy mają odpowiadać krótko "tak" albo "nie", dziennikarz zapytał prezydenta czy "Ukraina powinna przeprosić za Wołyń?", Duda stwierdził: "Powinniśmy mieć pojednanie ws. Wołynia". – Potrzebna jest prawda historyczna, szacunek dla ofiar i szacunek i braterstwo pomiędzy naszymi narodami – podkreślił.

