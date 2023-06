Ukraińska ofensywa nie spełnia oczekiwań. USA zabrały głos

Przedstawiciel administracji prezydenta USA Joe Bidena przyznał w piątek, że pierwsza faza ukraińskiej kontrofensywy nie spełniła oczekiwań. Urzędnik zapewnił jednak, że Stany Zjednoczone będą nadal przekazywać Ukrainie wsparcie w zakresie szkoleń, sprzętu i doradztwa.

USA wspierają Ukrainę

– Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi odpowiednikami – powiedział w piątek dziennikarzom koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu ds. Komunikacji Strategicznej, John Kirby.

– Nadal robimy, co w naszej mocy, aby pomóc im w kontrofensywie, czy to poprzez szkolenie, czy poprzez udzielanie wsparcia i informacji. Nadal zapewniamy im wsparcie, gdy przedzierają się przez te ofensywne operacje, ale dokąd pójdą i jak szybko pójdą, to naprawdę będzie należeć do nich – dodał.

Jeśli chodzi o kontrofensywę, Kirby przyznał, że siły ukraińskie "poczyniły pewne postępy – i same przyznały, że nie są one tak duże, jak by sobie tego życzyły". – My znowu skupiamy się na zapewnieniu im tego, czego potrzebują i nadal będzie to robić – powtórzył amerykański urzędnik.

Kirby odmówił spekulacji na temat tego, jak długo jeszcze potrwa konflikt. Stwierdził jedynie, że "wszyscy chcielibyśmy, aby wojna zakończyła się dzisiaj, jeśli tylko byłoby to możliwe. Obecnie nie wygląda to na bardzo możliwe, ale nie sądzę, aby ktokolwiek z nas miał kryształową kulę, która mogłaby nam dokładnie powiedzieć, jak długo to jeszcze potrwa”.

Ukraina ugrzęzła

W zeszłym tygodniu CNN poinformowało, że amerykańscy urzędnicy uważają, że kontrofensywa „"nie spełnia oczekiwań na żadnym froncie”. Rosyjskie linie obrony okazały się dobrze ufortyfikowane, co utrudnia siłom ukraińskim ich przełamanie. Ponadto siły rosyjskie odniosły sukces w unieruchomieniu ukraińskich czołgów za pomocą ataków rakietowych i min oraz skuteczniej rozmieszczają siły powietrzne.

