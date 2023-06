Płonąca Francja

Ale kreowanie go na dowód wrogości francuskiej policji wobec emigranckiej młodzieży to tylko próba uładzenia wizerunku sytuacji między przybyszami z Afryki a francuskim państwem. Co pewien czas w każdym kraju dochodzi do przypadku, w którym policjant wskutek swojej winy lub też niebezpiecznej sytuacji, do której doprowadza przestępca, używa broni; często z tragicznym efektem. Młody afrykański emigrant sam wykreował sytuację niebezpieczną dla siebie, odmawiając poddania się kontroli i próbując uciec policji.