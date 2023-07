Darmowe autostrady. Premier: Postanowiliśmy zrobić coś więcej

Premier Mateusz Morawiecki wystąpił na sobotniej konferencji prasowej w punkcie poboru opłat Rusocin na autostradzie A1. Spotkanie z mediami dot. startu programu bezpłatnych autostrad.

– 45 dni temu obiecaliśmy Polakom bezpłatne autostrady państwowe. Zapowiadaliśmy także, że postaramy się w kolejnej kadencji doprowadzić do bezpłatności pozostałych autostrad – powiedział szef rządu.

Autostrada między Toruniem a Gdańskiem

– Zgodnie z obietnicą, uwalniamy od opłat autostrady państwowe. Ale to nie koniec. Postanowiliśmy zrobić coś więcej. W związku z tym, również autostrada między Toruniem a Gdańskiem będzie zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych – poinformował premier. – To jest nasza obietnica i słowa dotrzymaliśmy – podkreślił.

– Autostrady i drogi ekspresowe to bezpieczeństwo, komfort jazdy, zmniejszenie liczby wypadków. Aby to bezpieczeństwo dalej wzmacniać, postanowiliśmy, aby autostrada między Toruniem a Gdańskiem była zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych między piątkiem godz. 12:00 a poniedziałkiem godz. 12:00 – mówił Morawiecki. Jak przekazało Polsat News, od decyzji rządu będzie jeden wyjątek. Dotyczy on długiego weekendu sierpniowego.

Zmiany na wybranych odcinkach

Od 1 lipca nie trzeba płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, czyli A2 Konin – Stryków i A4 Wrocław – Sośnica. Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W piątek Ministerstwo Finansów przypomniało że w przypadku konieczności zakupu brakującego e-biletu autostradowego za przejazd zakończony pomiędzy 28 a 30 czerwca 2023 r., kierowcy będą mogli skorzystać z aplikacji e-TOLL PL BILET oraz sklepu internetowego na etoll.gov.pl. Zakup e-biletu autostradowego jest możliwy w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przejazdu.

