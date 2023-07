Manipulacje Kwaśniewskiego

Aleksander Kwaśniewski bez wątpienia należy obok Adama Michnika, Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska do grona najważniejszych postaci III RP. Znajdował się wśród tych działaczy PZPR, którzy bardzo dobrze poradzili sobie w nowych realiach politycznych. Można nawet zaryzykować tezę, że spośród nich zrobił największą karierę – został przecież dwukrotnie wybrany na prezydenta w wyborach powszechnych. Analogicznie, jak wielu innych komunistów po 1989 r., sprawnie odcinał się od swojej przeszłości w „kierowniczej sile narodu” – stając się socjaldemokratą i zwolennikiem modelu demokracji liberalnej.

Warto przyjrzeć się, jak dowolnie Kwaśniewski kształtuję własną wizję historii, ze szczególnym uwzględnieniem okresu PRL. Nie brakuje w niej manipulacji, kłamstw i półprawd. Myślę, że to jest potrzebne także dlatego, iż dla niektórych Kwaśniewski wciąż jest autorytetem i osobą o zdroworozsądkowym podejściu do polityki (w przeciwieństwie do różnie definiowanych „radykałów” z obu stron politycznego sporu w Polsce).

Pomniejszanie

Mówiąc o okresie swojej działalności w PZPR, Kwaśniewski właściwie zawsze dokonuje dwóch manipulacji: pomniejsza własną aktywność oraz twierdzi, że był przeciwny działaniom antywolnościowym kierownictwa partii.