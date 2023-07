Lekarze foliarze

Pomińmy tu kuriozalny wątek zaprzeczania istoty działalności lekarza, który wedle własnej wiedzy ma dobierać terapie. Kuriozalne jest też co innego – samo kryterium „ówczesnego poziomu wiedzy”. Zakłada ono, że ten poziom się zmienia i paradoksalnie może się okazać, że sądzeni lekarze (po nabraniu, z upływem czasu, „innej” wiedzy przez naukę) podjęli wtedy słuszną decyzję, ale wbrew ówczesnej wiedzy. I za to mają być ukarani teraz, czyli może za coś, co okazuje się, że zadziałało.