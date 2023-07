Politycy bez podwyżek?

Ba, inflacja w Polsce wciąż utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów w UE; dość wspomnieć, że jesteśmy dziś pod tym względem na drugim – po Węgrzech – miejscu w Unii.

Skutkiem tego jest rosnąca liczba bankructw Polaków, którzy mocno biednieją i są dziś już ubożsi – licząc poziom ich zamożności w relacji do PKB – niż w 2013 r.; czyli 10 lat ich bogacenia się trafił szlag. Ale czy można się dziwić, że tak jest, skoro z oczywistych powodów płace od dawna już nie nadążają za skokami cen – zresztą może i dobrze, że nie nadążają, bo zważywszy na politykę rządu, który swym rozdawnictwem rozkręcił spiralę inflacji i wciąż ją podsyca, tylko w ten sposób można było choć nieco okiełznać wzrost cen.

Inflacja więc nieco spowalnia, lecz nadal zachowuje swe niszczące właściwości, czego dowodem to, że o ile w 2009 r. ogłoszono u nas zaledwie 9 (słownie: dziewięć) plajt konsumenckich, a w 2014 r. było ich 32, to tylko w pierwszym kwartale 2023 r. zbankrutowało już aż ponad 5,3 tys. Polaków – o ponad 100 proc. więcej niż w tym czasie przed rokiem. A to oznacza, że w ciągu 2023 r. zbankrutuje ponad 20 tys. z nas; bankrutów może być zresztą jeszcze więcej, bo proces ten będzie się z upływem roku zapewne pogłębiał.

Dlatego tak groźni są ci wszyscy politycy i urzędnicy z rządu oraz ci wszyscy urzędnicy i eksperci z Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, którzy dziś z taką dezynwolturą traktują inflację