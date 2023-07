Diwa popu i biznesu

Ósme tournée światowe Beyoncé przejdzie do historii. Na trasie jest 57 miast. Sztokholm, Bruksela, Paryż, Edynburg, Barcelona, Marsylia, Hamburg, Londyn, Vancouver, Houston. W Warszawie dwa koncerty na Stadionie Narodowym 27 i 28 czerwca. Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby to wytrzymać. Ale Beyoncé na stadionach czuje się jak w domu. Trudno zresztą byłoby narzekać, bo ta mordercza pielgrzymka przynosi wokalistce ponad 2 mld dol. Tournée rozpoczęła uroczystość otwarcia hotelu Atlantis The Royal w Dubaju. Za godzinny show gwiazda zainkasowała 24 mln dol. „I break chains all by myself – won’t let my freedom rot in hell” – śpiewała w Dubaju. Dziwnie to brzmi w kraju, który w dziedzinie swobód obywatelskich ma jeszcze sporo do nadrobienia.