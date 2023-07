Jeep avenger (wersja benzynowa)

Najnowszy i jednocześnie najmniejszy jeep w historii amerykańskiej marki można kupić już za 99,9 tys. zł. Auto produkowane w fabryce w Tychach atrakcyjną ma jednak nie tylko cenę. SUV segmentu B mierzy 4,08 m długości. Niewielkie auto mimo pudełkowatych wymiarów wygląda nadzwyczaj dobrze. Zresztą „polski” jeep może się już pochwalić tytułem „Car of the Year”, czyli prestiżową nagrodą przyznawaną przez 57 jurorów z 22 państw. Jest to pierwszy taki tytuł zdobyty przez model tej amerykańskiej marki.