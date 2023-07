"Mógłby okazać się przydatny dla Putina". Prigożyn otrzyma nowe zadanie?

Jewgienij Prigożyn może znów przydać się Kremlowi jako człowiek od "brudnej roboty". Tym razem Władimir Putin może go wykorzystać w swoich planach całkowitego podporządkowania sobie Białorusi, uważa brytyjski ekspert wojskowy Sean Bell.

Bell zauważył, że "Prigożyn jest potencjalnie bardzo niebezpiecznym zwierzęciem”, więc Aleksander Łukaszenko będzie musiał bardzo uważać.

– Putin ma szersze ambicje podporządkowania sobie Białorusi i istnieje potencjał, że Prigożyn mógłby okazać się dla niego przydatny w razie potrzeby – powiedział Bell.

Analityk uważa, że działalność Prigożyna na Białorusi będzie w najbliższym czasie "względnie powściągliwa”. Powodem jest to, że większość Białorusinów wyraźnie nie chce mieć nic wspólnego z rosyjską inwazją na Ukrainę.

– Nie jest wykluczone, że Putin, po wyeliminowaniu bezpośredniego zagrożenia płynącego ze strony Prigożyna, zmusi go do nasilenia działań przeciwko stolicy Ukrainy Kijowowi z terytorium Białorusi. Jeśli jednak Łukaszenka zapewni najemnikom platformę startową do ataku na swojego sąsiada, można będzie to uznać za niesprowokowaną eskalację, która wciągnie Białoruś do wojny – zauważa ekspert.

Prigożyn traci kontrakty

W sobotę Ministerstwo Obrony Rosji rozwiązało kontrakt z przedsiębiorstwem Konkord Jewgienija Prigożyna. Firma zajmowała się dostarczaniem wyżywienia dla armii rosyjskiej.

W 2001 r. w Petersburgu Jewgienij Prigożyn założył swoją pierwszą ekskluzywną restaurację na statku nad Newą, a później stworzył sieć restauracji w całym kraju.

W 2010 r. grupa Konkord Manufacturing otrzymała kontrakt na dostawę racji żywnościowej dla rosyjskich Sił Zbrojnych. Prigożyn dostarczał także catering na Kreml, stąd nazywano go "kucharzem Putina".

Agencja prasowa NEXTA przypomniała, że Jewgienij Prigożyn stał się jednym z najbogatszych ludzi w Rosji (jego majątek w 2020 r. wyceniano na 16 mld rubli).

Czytaj też:

"Mam wiele obaw". Dowódca ukraińskiej armii: Musimy przygotować się na najgorszeCzytaj też:

Brytyjski wywiad ujawnia: Prigożyn poważnie zaszkodził rosyjskim wojskom na Ukrainie