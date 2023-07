Człowiek z gazetą

Prenumerujemy jeszcze parę magazynów, ale one się nie nadają ani do opakowania czegokolwiek, ani nawet na podpałkę do ogniska. Zapewne wydzielałyby trujące opary farb drukarskich. W niebieskich workach na papier są głównie opakowania i tektura po paczkach. Mój mąż starannie odrywa od nich taśmę klejącą i wrzuca do plastiku.