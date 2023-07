Świętowanie czy plucie?

Z INNEJ PERSPEKTYWY I W maju land Hesja oraz miasto Frankfurt nad Menem zorganizowały obchody 175. rocznicy zwołania do dawnego miasta cesarskiego pierwszego ogólnoniemieckiego Zgromadzenia Narodowego, które od miejsca obrad przeszło do historii jako parlament frankfurcki. Inaugurację obchodów uświetnił swoją obecnością prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier (SPD), który podkreślił, że rocznica jest okazją do świętowania długich tradycji niemieckiego parlamentaryzmu, konstytucjonalizmu, rządów prawa.

A więc tego wszystkiego, co składa się dzisiaj na „wartości europejskie”. Rocznicowe obchody mają trwać cały rok. Wykłady, wystawy, konferencje, koncerty mają przypominać frankfurtczykom i wszystkim obywatelom Bundesrepubliki, że nad Menem już ponad półtora wieku temu wytyczano szlak ku „wolności i różnorodności”.