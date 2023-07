Kaczyński odpowiada Tuskowi. "Jest to czysta hipokryzja i zakłamanie"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oskarża rząd Prawa i Sprawiedliwości, że ten ściągnął do Polski z państw muzułmańskich 50 razy więcej migrantów niż Platforma Obywatelska w ostatnim roku rządów.

– Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw, takich jak – tu cytuję – Araba Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu – mówił szef PO w swoim nowym nagraniu, opublikowanym w niedzielę w mediach społecznościowych.

Prezes PiS reaguje

– Dzisiaj rano Donald Tusk określił, iż jest on zaciekłym przeciwnikiem sprowadzania nielegalnych imigrantów do Polski, a odpowiada za to PiS i to my jesteśmy partią, która chce tych ludzi w Polsce. Jest to czysta hipokryzja i zakłamanie – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który bierze udział w XVIII spotkaniu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale.

Zdaniem lidera PiS, kłamstwo, którym posługuje się opozycja, towarzyszy jej zawsze. – Kiedyś PO była formacją konserwatywną, później zaczęli wojować z Kościołem i religią, a od 2015 r., kiedy przegrali wybory, zaczęli walkę z nami, bo nie mogą wytrzymać straty władzy i przegranych demokratycznie wyborów – oznajmił.

– Demokracja opiera się na prawdzie. Widać to po naszych czynach (...). Posługiwanie się kłamstwem to ich [opozycji – przy. red.] sposób na sukces, bo nie mają nic innego do zaoferowania – stwierdził wicepremier.

– Wszystko co dzisiaj w Polsce się dzieje, te demonstracje i język nienawiści ze strony opozycji, jest elementem socjotechniki. (...) Osłabienie naszego państwa podporządkowanego Niemcom – to jest cel opozycji, jeżeli wygrają wybory – zaznaczył Kaczyński.

Czytaj też:

"Paryż w Warszawie". Politycy PiS przypomnieli Tuskowi jego wpis z przeszłościCzytaj też:

Kaczyński o polskiej gospodarce: Nam się po prostu udaje