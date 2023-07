W niedzielę jednym z tematów "Śniadania Rymanowskiego" na antenie Polsat News były brutalne zamieszki we Francji oraz głośny twit Donalda Tuska o rozporządzeniu dot. imigrantów, nad którym pracuje MSZ, w którym przewodniczący Platformy Obywatelskiej wytknął rządzącym, że dokument spowoduje napływ do Polski setek imigrantów.

Zamieszki zostały wywołane przez ludzi z krajów Maghrebu po śmierci młodego araba, który zginął podczas policyjnej interwencji, kiedy łamał przepisy prawa. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a podczas pościgu niemal rozjechał autem pieszego i rowerzystę. Od kilku dni chuligani demolują ulice, podpalają samochody i plądrują sklepy, banki i inne instytucje.

Gośćmi w programie Rymanowskiego byli: Joanna Scheuring Wielgus (Lewica), Marcin Kierwiński (KO), Stanisław Tyszka (Konfederacja), Łukasz Schreiber (PiS), Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050), prof. Władysław Teofil Bartoszewski (PSL) oraz Piotr Ćwik (Kancelaria Prezydenta RP).

Schreiber: Bo do Polski dzisiaj ludzie chcą przyjeżdżać

Reprezentujący PiS Łukasz Schreiber powiedział, że wystąpienie Donalda Tuska jest rasistowskie i kłamliwe. – Każde wystąpienie Donalda Tuska to są kłamstwa, manipulacje, insynuacje – powiedział minister. Dopytywany, co konkretnie jest kłamstwem, odparł, że po m.in. słowa o rozporządzeniu.

Schreiber przypomniał, że rozporządzenie nie jest jeszcze przyjęte, jest w trakcie konsultacji. – Ono dotyczy tylko tego, by zcentralizować system wiz, które są wydawane. By nie były one w konkretnych konsulatach, tylko w Warszawie, żeby mieć pełen ogląd sytuacji – powiedział polityk PiS.

W tym momencie wtrącił się poseł Kierwiński cytując fragment dokumentu. – projektowane rozporządzenie ma na celu zwiększenie wniosków wizowych – odczytał.

– Bo pan nie rozróżnia przedsiębiorców, którzy składają wnioski od wydanej decyzji wizowej. Tak, takich wniosków jest więcej, ale odpowiedzmy sobie dlaczego. Bo do Polski dzisiaj ludzie chcą przyjeżdżać. Bo Polska nie krajem nie tylko bezpiecznym, ale też coraz bardziej zamożnym – odpowiedział Schreiber.

Rymanowski dopytał, czy rozporządzenie MSZ rzeczywiście idzie w kierunku przyśpieszenia wydawania wiz i uproszenia.

Polityk PiS odparł, że "dokument może pójść w tym kierunku". – Tylko pamiętajmy jedno – dziś przedsiębiorcy, polscy rolnicy, oczywiście, że potrzebują osób, które w legalny sposób, w legalnej procedurze – i to jest kluczem tej sprawy – ubiegają się o pracę w Polsce – mówił dalej.

Następnie polityk zwrócił się do Kierwińskiego, twierdząc, że jego ugrupowanie świadomie i celowo manipuluje. – My prowadzimy świadomą i odpowiedzialną politykę przyjmowania ludzi do pracy w legalny sposób, tymczasem protestujemy przeciwko przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów, których tak naprawdę nie można skontrolować i często nie można zidentyfikować. Oni nie starają się dostać pracy w legalnej procedurze, ponieważ albo w ogóle nie chcą pracować, tylko szukają socjalu w Europie, albo są przestępcami – powiedział Schreiber.

Tusk o projekcie rozporządzenia MSZ

– Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. I właśnie teraz Kaczyński przygotowuje dokument, dzięki któremu do Polski przyjedzie jeszcze więcej obywateli z państw, takich jak – tu cytuję – Araba Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu – mówił Donald Tusk w swoim nowym nagraniu, opublikowanym w niedzielę na portalu społecznościowym Twitter.

– Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tys. obywateli. 50 razy więcej niż w 2015 r. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko. I będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień – podkreślił były premier.

– Dlaczego Kaczyński szczuje na obcych i na imigrantów, a równocześnie chce ich wpuścić setki tysięcy i to właśnie z takich państw? – pytał Donald Tusk.

– Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli, bo wtedy lepiej mu rządzić, bo wtedy łatwiej jest mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem – stwierdził szef PO. – Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – dodał.

Czytaj też:

Poseł partii Hołowni: To jest jakaś taka natura Francji. Nie potrafię zrozumiećCzytaj też:

Korwin-Mikke: Takiej hucpy w polityce jeszcze nie widziałemCzytaj też:

Morawiecki reaguje nagraniem na słowa Tuska. "Farbowany polityczny lis"