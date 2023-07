Koalicja PSL, Hołowni i Lewicy? Kosiniak-Kamysz: Życzymy powodzenia

"Do wyborów idziemy jako Trzeci Droga Lewicy życzymy powodzenia na oddzielnej liście" – napisał na Twitterze szef PSL Władysław Kosiniak–Kamysz. To komentarz do doniesień medialny nt. możliwej współpracy wyborczej ludowców i Polski 2050 z Lewicą.

"Trzecia Droga ma pomysł na to by stać się nawet pierwszą siłą i wyprzedzić zarówno PiS, jak i Platformę. Według byłego posła ludowców, taka koalicja mogłaby nawet wskazać nowego premiera" – podał w poniedziałek "Super Express".

"Możliwe 30 proc. poparcia"

– Trzy partie przedstawiłyby kandydatów i wybralibyśmy takiego, który będzie łagodził atmosferę w Polsce. Powinniśmy połączyć siły z Lewicą. Wtedy moglibyśmy sięgnąć nawet po 30 proc. głosów. Platforma musiałaby zrobić krok do tyłu i my wybralibyśmy kandydata na premiera – tłumaczy doradca Władysława Kosiniaka Kamysza, były poseł PSL Stanisław Żelichowski.

Wicemarszałek Sejmu z PSL, Piotr Zgorzelski, potwierdza, że to wariant, którego nie można wykluczyć. – Jeżeli będzie potrzeba, żeby siły siły demokratyczne się zjednoczyły, to oprócz PO, która jest partią pierwszego wyboru, także Lewica może być dobrym partnerem. Wszystko jest otwarte – mówi Zgorzelski.

O nową koncepcję zapytano też poseł Lewicy Annę Marię Żukowską, – Rok temu była rozważana tzw. Koalicja Świateł Drogowych, czyli PSL, Polski 2050 i Lewicy. Nie wiem, czy ten pomysł wróci, ale trzymam kciuki za obecny sojusz PSL – PL2050, po wyborach i tak będziemy chcieli stworzyć wspólny rząd – zapowiada Żukowska.

Co wyborcy opozycji myślą o Trzeciej Drodze? Zastanawiający sondaż

Czy Pana/Pani zdaniem projekt "Trzeciej Drogi" wzmacnia czy osłabia opozycję? – takie pytanie pracownia United Surveys zadała Polakom w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski.

Opcję "zdecydowanie wzmacnia" zaznaczyło 10,1 proc. respondentów, odpowiedź "raczej wzmacnia 30,8 proc. ankietowanych. Z kolei możliwość "raczej osłabia" wskazało 30,7 proc., a "zdecydowanie osłabia" 9,4 proc. badanych. Aż 19 proc. Polaków nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

