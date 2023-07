Jaki: Niemcy wchłoną 400 tys. imigrantów. Jaką rolę przypisano Polsce?

Patryk Jaki w rozmowie z TVP Info uważa, że Polska powinna blokować kolejne konkluzje Rady Europejskie ws. imigrantów. – Musimy pamiętać, że w tej chwili w Unii Europejskiej jest taki system, gdzie pod pozorem są jakieś traktaty, jest prawo a ale tak naprawdę rządzi naga siła, dlatego, że konkluzje Rady Europejskiej to nie jest to tylko jakieś pismo, które jest wysyłane do wszystkich państw – mówił.

Jaki: W UE są pozory prawa

Jaki wskazał, że chodzi o traktatową procedurę, w ramach której szefowie wszystkich państw wyznaczają kierunki dla instytucji europejskiej i do tych kierunków te instytucje powinny się dostosować. – Tymczasem tutaj działa to wszystko w ten sposób, że mamy jedyne konkluzje Rady Europejskiej, jakie są, mówią o tym że nie wolno stosować przymusowej relokacji. Ona może być dobrowolna, a instytucje europejskie nic sobie z tego nie robią. To jest mniej więcej tak samo jak ten spór o praworządność– stwierdził europoseł.

– W Unii Europejskiej to są tylko pozory prawne, a tak naprawdę rządzi naga siła. W związku z tym, że rządzi naga siła, to uważam, że Polska bardzo dobrze dostosowuje się do tego systemu, chociaż nie chciałbym, żeby tak to wyglądało, ale Polska mówi powiedzieć twardo w interesie nie tylko swoim, ale jak widać we Francji, całej Unii Europejskiej, że w sprawie migracji dość, stop, nie pójdziemy dalej – dodał.

Jego zdaniem Polska powinna jednoznacznie zadeklarować, że nie przyjmie imigrantów i nie będzie płacić kar. – Po prostu to jest tak, jak policzą nam kary, odliczymy od składki, dość tego – stwierdził Patryk Jaki w TVP Info.

O co chodzi Niemcom?

W dalszej części programu Jaki skupił się na roli Niemiec w całej sprawie z imigrantami. – Teraz jeszcze ważne, żeby powiedzieć wszystkim, na czym polega ten problem, dlaczego Niemcy tak bardzo o to walczą, pomimo że przecież Niemcy ogłosiły program w Afryce przyjmowania nawet 400 tysięcy migrantów rocznie, a tutaj chcą kilka tysięcy wrzucić do Polski, żeby wszyscy usłyszeli, na czym polega ta różnica. Różnica Polega na tym, że Niemcy sobie chcą w Afryce wybierać najlepszych lekarzy, inżynierów w ramach tego programu, a do Polski chcą przerzucić tych, którzy mają kartotekę kryminalną– mówił europoseł.

– Tych, którzy nie mają żadnej kartoteki, tych, którzy nie pracują, z którymi mają problemy. Jak inaczej można wytłumaczyć, że tak bardzo chcą 2 tysiące ludzi przerzucić do Polski, skoro sami wchłaniają prawie 400 tysięcy migrantów. Oni chcą nam dać tych ludzi, którzy podpalają Francję – kontynuował Jaki.

