Spalono Koran. Mocna reakcja Franciszka

– Każda księga uważana przez jej autorów za świętą musi być szanowana ze względu na szacunek dla jej wyznawców, a wolność słowa nigdy nie może być wykorzystywana jako pretekst do pogardzania innymi. Pozwolenie na to musi zostać odrzucone i potępione. Czuję się oburzony i zniesmaczony tymi działaniami – powiedział papież komentując spalenie kopii Koranu, które miało miejsce w Szwecji w ostatnich dniach, w wywiadzie dla dziennika Al-Ittihad, ukazującego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Papież: Cywilizacja braterstwa albo cywilizacja wrogości

Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego delegacjom, które przyjmuje w Watykanie, zawsze daje „Dokument o ludzkim braterstwie”, Ojciec Święty wyjaśnił: „ponieważ uważam, że jest to ważny tekst nie tylko dla dialogu między religiami, ale dla pokojowego współistnienia wszystkich ludzi. Albo będzie cywilizacja braterstwa albo też cywilizacja wrogości, albo zbudujemy przyszłość razem, albo jej nie będzie. Ludzkie braterstwo jest antidotum, którego świat potrzebuje, aby wyleczyć się z trucizny tych ran. Przyszłość współpracy międzyreligijnej opiera się na zasadzie wzajemności, szacunku dla drugiego człowieka i prawdy” - stwierdził.

Papież odniósł się także do konfliktów, z jakimi mamy do czynienia. – Dziś potrzebujemy budowniczych pokoju, a nie producentów broni; dziś potrzebujemy budowniczych pokoju, a nie podżegaczy do konfliktu; potrzebujemy strażaków, a nie podpalaczy; potrzebujemy orędowników pojednania, a nie ludzi, którzy grożą zniszczeniem - powiedział.

Papież o prawdziwym braterstwie

Ojciec Święty zachęcał do „przekształcenia zmysłu religijnego we współpracę, w braterstwo, w konkretne dobre czyny”.

– Łatwo jest mówić o braterstwie, ale prawdziwą miarą braterstwa jest to, co naprawdę robimy w konkretny sposób, aby pomagać, ratować, wspierać, karmić i przyjmować moich braci i siostry w człowieczeństwie - wyjaśnił Franciszek. - Każde dobro ze swej natury musi być skierowane do wszystkich bez wyjątku. Jeśli czynię dobro tylko tym, którzy myślą lub wierzą tak jak ja, to moje dobro jest hipokryzją, ponieważ dobro nie zna dyskryminacji ani wykluczenia - zaznaczył. Papież powołał się także na Dokument o Ludzkim Braterstwie, aby po raz kolejny napiętnować „wszelkie praktyki zagrażające życiu, takie jak ludobójstwo, akty terrorystyczne, przymusowe wysiedlenia, handel ludzkimi organami, aborcja i eutanazja oraz polityka, która je wspiera”.

