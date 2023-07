Kosiniak-Kamysz: Oni są silni w gębie

We wtorek Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia spotkali się z wyborcami w Skawinie w województwie małopolskim. Podczas gdy lider Polski 2050 skupił się na kwestii migracji i propozycjach Trzeciej Drogi związanych z tą kwestią, lider PSL krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił partii Jarosława Kaczyńskiego brak sprawczości i nieumiejętność rozwiązywania problemów Polaków.

– Oni też często nawiązują to historii, do tradycji. Niestety do tej niechlubnej w tym wypadku nawiązują, bo oni są silni w gębie, zwarci przy żłobie i gotowi do ucieczki przed problemami Polaków. Wzorują się już na tych co to już Polsce zrobili, i robią to samo – powiedział szef ludowców.

Środki dla Polski

Kosiniak-Kamysz zwrócił także uwagę na fakt, że Unia Europejska nie przekazała Polsce adekwatnych środków na utrzymanie ukraińskich uchodźców, choć nasz kraj przyjął najwięcej uciekinierów przed wojną. Z tego względu, zdaniem szefa PSL, polski rząd powinien wystąpić do Brukseli o przyznanie takich środków.

Polityk skrytykował także Zjednoczoną Prawicę za brak asertywnej postawy wobec Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wskazał, że Polska mogła opracować wspólne stanowisko z Niemcami, tak aby wzmocnić swoją pozycję w negocjacjach dotyczących unijnego wsparcia dla Ukraińców.

– Dzisiaj Polska wydaje miliardy złotych, a czemu KE się nie podzieli, czemu nie da pieniędzy na to? Czemu rząd polski ma tak słabą pozycję w Europie, że nie zawalczył? Czemu nie zawarł strategicznego sojuszu z RFN, bo to drugi kraj, do którego trafiło najwięcej uchodźców? Razem byśmy wynegocjowali te 22 tysiące euro, czyli tak naprawdę 1000 euro miesięcznice na utrzymanie Ukraińca w Polsce – powiedział.

