CO PISZĄ NA WSCHODZIE | Ponad 90 proc. Ukraińców opowiada się za wejściem do UE, zaś 80 proc. – za wejściem do NATO. Również we wschodnich obwodach. „Wschód Ukrainy staje się banderowski” – komentuje z dumą ukraiński politolog.

„Wschód Ukrainy staje się banderowski” – głosi tytuł artykułu, opublikowanego na stronie internetowej ukraińskiej telewizji Espresso.tv. Artykuł jest przedrukiem wpisu na portalu społecznościowym Telegram autorstwa Serhija Taran. Politolog skomentował w nim wyniki przeprowadzonego niedawno sondaż grupy Rejtynh. „Wspaniała i absolutnie logiczna historia wydarzyła się na Ukrainie od początku wojny.