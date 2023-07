Zandberg: Lewica nie będzie igrała z ksenofobią

– Są zawody, w których jest w Polsce deficyt pracowników, to jest fakt. Powinniśmy prowadzić politykę integracyjną. Nie mamy w Polsce tylko i wyłącznie migrantów z Ukrainy. Mamy ludzi z Indii, z Azji Południowej, to się po prostu dzieje, wie to każdy, kto wsiądzie do taksówki w Warszawie. Rząd nie prowadzi polityki integracyjnej, to jest podstawowy błąd. Nauka języka, wiedza o Polsce, orientacja w naszych realiach kulturowych – od tego będzie zależało, czy polska polityka integracyjna odniesie sukces czy porażkę. Na razie idzie na porażkę – stwierdził współprzewodniczący Lewicy Razem Adrian Zandberg na antenie radia RMF FM.

W ocenie polityka rząd przyjął założenie, iż brak polityki jest najlepszą polityką. – A to jest niemądre – podkreślił.

Zandberg: Konieczna strategia

– Powinniśmy mieć przyjętą strategię – strategię migracyjną i strategię integracyjną. Przede wszystkim, ile osób polskie usługi publiczne, system edukacyjny, polskie społeczności lokalne są w stanie skutecznie zintegrować" – mówił poseł Lewicy. Dodał, że obecnie odpowiedzialność za integrację imigrantów w znacznej mierze spada na organizacje pozarządowe.

Zandberg był pytany, czy polska strategia powinna również określić z jakich krajów będą przyjmowani migranci. Część badaczy migracyjnych twierdzi, że migranci z krajów islamskich integrują się trudniej niż ci z innych krajów.

– Przede wszystkim nie ma czegoś takiego, jak jedna grupa krajów islamskich. Są sytuacje, kiedy ludzie przyjeżdżają z krajów dręczonych przez wojnę, tutaj często jest niezbędna interwencja psychologiczna. Musimy być przygotowani na rzeczywistość, która się dzieje. Nie zarządzać strachem, tylko rzeczywistością – stwierdził. – Lewica w kampanii nie będzie igrała z ksenofobią. To jest bardzo niebezpieczne narzędzie – zapewnił.

