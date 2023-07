Tanio jak w Chorwacji?

Albowiem, jak wiadomo, narracją obowiązującą w sprawie wspólnej waluty Eurolandu, czyli w sprawie euro – obowiązującą we wszystkich, niezależnie od kraju ich ukazywania się, mediach unijnych – jest wręcz zbawienny wpływ euro na wszystkie już znane i jeszcze nie znane aspekty życia całych narodów, które je przyjęły, a także wszystkich, co do jednej, jednostek, które się na te narody składają. Z euro – zdaniem mediów unijnych – wiążą się przecież w zasadzie wyłącznie dobre, a właściwie najlepsze do wyobrażenia, doświadczenia, a na złe nie ma w tym przypadku miejsca, bo one po prostu nie istnieją.