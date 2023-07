Działacz LGBT skarży się na dziecko sąsiadów. Bezlitosna reakcja internautów

Aktywista LGBT Bart Staszewski zasłynął z kontrowersyjnych działań, w tym rozpowszechniania fake newsów o "Strefach wolnych od LGBT" w Polsce.

Działacz regularnie zabiera głos w bieżących sprawa politycznych i społecznych, jednak tylko razem podzielił się z internautami osobistym problemem.

twitter

"Nasza sypialnia sąsiaduje z salonem sąsiadów. Od siódmej rano niemiłosierny płacz/wrzask dziecka bo czegoś nie dostało" – żali się Staszewski. "I tak co kilka dni. Jakieś porady? Wygłuszenie ściany da rade? Błagam o pomoc" – apeluje aktywista.

W reakcji na wpis działacza LGBT internauci zwracają uwagę Staszewskiemu na brak tolerancji i tłumaczą, że... płacz u małych dzieci jest normalnym zachowaniem.

twitter

"Tak, wycisz (ściany - red.). Plus stopery. Za jakieś 3 lata powinno być ciszej. Możesz też poczytać o rozwoju układu nerwowego i dziecka, jak przebiega" – komentuje "problem" aktywisty jedna z użytkowniczek Twittera.

twitter

"Wystarczy iść do pracy na 7" – radzi inny użytkownik.

twitter

"Empatia, ale generalnie Pan tego nie pojmie, że małe dzieci hałasują. Możecie jeszcze pogadać z sąsiadami, żeby oddali dziecko do domu dziecka i w to miejsce psa, albo kota. Więcej osób takich jak Pan i jak da Bóg to lewica poza sejmem" – stwierdził kolejny internauta.