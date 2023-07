"Wybitna osoba". Meloni cytuje św. Jana Pawła II

EKR to grupa w Parlamencie Europejskim, do której należą eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Premierzy Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni wzięli udział konferencji pt. "Przyszłość Unii Europejskiej", która odbywa się w ramach dni studyjnych Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR – trzecia co do wielkości grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, do której należą m.in. posłowie PiS i Braci Włochów). Rozpoczynają się one dziś Warszawie i potrwają do 7 lipca, a uczestniczy w nich m.in. również współprzewodniczący EKR Nicola Procaccini z partii Bracia Włosi – podało TVP Info.

Rozmawiano nt. migracji, zmian w UE oraz kierunku, w którym zmierza Europa.

Meloni cytuje papieża-Polaka

– Kiedy został uformowany nowy, włoski rząd i poprosiliśmy o wotum zaufania, to był 22 stycznia. Przypomniał mi się wtedy polski papież Jan Paweł II, święty, wybitna osoba. Miałam przywilej poznać go osobiście. I wtedy zacytowałam Jana Pawła II i teraz chcę się podzielić tym cytatem – mówiła w Warszawie włoska premier.

– Jan Paweł II powiedział, że wolność nie polega na tym, że robi się to, co się chce. Polega na tym, że ma się prawo robić to, co powinniśmy. Jesteśmy wszyscy wolni, zawsze byliśmy wolni. I dlatego właśnie będziemy robić to, co należy zrobić. Przywrócimy ducha i tożsamość naszemu kontynentowi – podkreśliła Giorgia Meloni.

Meloni w Polsce. Morawiecki: Nasze relacje to historia przyjaźni, ale także współczesność

Podczas przedpołudniowej rozmowy premierzy Polski i Włoch omówili współpracę dwustronną oraz tematy związane z gospodarką i bezpieczeństwem – zwłaszcza w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Meloni i Morawiecki rozmawiali też na tematy bieżącej agendy unijnej. Po spotkaniu wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

– Relacja naszych państw to nie tylko długa historia przyjaźni i współpracy, ale to także współczesność, która opiera się na wspólnym rozumieniu rzeczywistości. Nasze kraje mają bardzo podobną wizję rozwoju kontynentu i wizję spraw, które tutaj się toczą. Bardzo się z tego cieszę, bo podczas dyskusji na Radzie Europejskiej widać, że podobnie myślimy o Europie. Polska i Włochy mają bardzo podobne stanowiska dot. tego, aby dać Ukrainie jak najmocniejsze gwarancje bezpieczeństwa. Wiemy doskonale, że bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym, dlatego Włochy i Polska pomagają w dostawach broni – powiedział Mateusz Morawiecki.

